وزير التعليم العالي يبحث مع سفير كازاخستان التعاون في علوم الفضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير خيرت لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث دعم آليات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع سفير كازاخستان في علوم الفضاء

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل اللقاء، أشار وزير التعليم العالي إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وكازاخستان، وخاصة التي تمثلت في العديد من المشروعات الناجحة في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتبادل الطلابي.

وناقش الوزير مع السفير الكازاخستاني تجديد اتفاق التعاون بين البلدين، ووضع اتفاق إطاري للأعوام (2025 - 2030)، وتوسيع المجالات العلمية المُتضمنة في الاتفاق، وفتح آفاق جديدة للشراكة في التخصصات العلمية الحديثة.

وبحث الجانبان التعاون المُشترك في مجالات (التكنولوجيا الحيوية، والنانو تكنولوجي، والتاريخ، والآثار، والطاقة)، فضلًا عن التباحث حول تحديات قضايا تغير المُناخ وسُبل التكيف معها.

وناقش الجانبان إمكانية التعاون في علوم الفضاء وتبادل الخبرات في هذا المجال الهام بالاشتراك مع وكالة الفضاء المصرية والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والمؤسسات الكازاخستانية المُناظرة.

كما تم اقتراح تنظيم لقاء افتراضي يجمع الجامعات المصرية والكازاخستانية؛ لمُناقشة سُبل التعاون الممكنة بين الطرفين.

ومن جانبه، أكد السفير الكازاخستاني اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، وخاصة جامعة نور مبارك وجامعة الفارابي، مؤكدًا اهتمام كازاخستان بتعزيز التعاون المُشترك مع مصر، مُثمنًا كافة الجهود التي بذلتها مصر خلال المرحلة الماضية لتطوير منظومة التعليم العالي.

وقدم السفير خيرت لاما شريف الدعوة لوزير التعليم العالي لزيارة كازاخستان والاطلاع على الجامعات الكازاخستانية.

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