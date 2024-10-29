جامعة عين شمس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "تحرير سيناء ما بين الحرب والسلام"، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر خلالها اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمناسبة ذكرى مرور واحد وخمسين عاما على نصر أكتوبر.



افتتحت فعاليات الندوة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدة انتصارات أكتوبر المجيدة تعد أحد أهم المناسبات التى من خلالها نستعرض تاريخنا المشرف ونتمنى الحس الوطنى للطلاب وغرز مفهوم الوطنية لدى أبنائنا الطلاب، لافتة إلى أن مرور واحد خمسين عاما على انتصارات أكتوبر وتعاقب الأجيال يستوجب تذكير الجيل الجديد ببطولات أبائهم وأجدادهم وبناء شخصية البطل داخلهم ليستكمل الأحفاد أمجاد سابقيهم واستلهام العزيمة والروح القتالية في شتى المجالات حتى تحقق النجاحات على مختلف الأصعدة.

وخلال كلمته أكد اللواء طيار هشام الحلبي، أن مع مرور واحد خمسين عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة سنجد على شبكة الإنترنت العديد من المعلومات المغلوطة حول الحرب التى يستهدف الجانب الإسرائيلي زراعتها في عقول الأجيال الجديدة لمحاولة تخفيف وطأة إنكسارهم على يد الجيش المصري العظيم.



وطرح سؤالًا حيويًا لماذا احتلت اسرائيل عام ١٩٦٧، حيث أن العمق الاستراتيجي الإسرائيل قليل جدا لا يمثل أكثر من ٧ كيلو ومن الناحية العسكرية فهو عقبة كبيرة، وعسكريًا لو حاربوا داخلة سينهزموا وسيتم تدمير الدولة الإسرائيلية، ولذلك قاموا بالحروب واحتلال أراضي خارج أراضيهم؛ وهي نظريات عسكرية صحيحة، فقاموا بتنفيذ تلك الأفكار يوم ٥ يونيو واحتلال أراضي أربع دول عربية منهم مصر، لذلك احتل سيناء بالكامل.

وفي الختام قامت يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسليم اللواء أركان حرب هشام الحلبي درع الكلية تكريمًا لإسهاماته في اليوم.

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