بالأسماء.. تغييرات في مناصب قيادية بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً - تغييرات المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم.. شهدت هذه الفترة، العديد من تغييرات المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي شملت تغيير بعض القيادات والتجديد لبعضهم.

تجديد الثقة في بعض المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم

وشملت تغييرات المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تجديد الثقة في بعض من رؤساء المناصب، والتي شملت:

- التجديد لإيمان صبري، في مساعدًا للوزير للتعليم الخاص والدولي.

- التجديد للدكتورة ريحاب عريق وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

- التجديد لمنال عبد الوهاب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

حركة تغييرات المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم

وتضمنت حركة تغييرات المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم، التعيينات التالية:

- تعيين الدكتور أكرم حسن مساعدًا للوزير لتطوير المناهج ومشرفًا على الإدارة المركزية للمناهج.

- تعيين وليد الفخراني رئيس للإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم.

- تعيين محسن عبد العزيز رئيس للإدارة المركزية للتمويل والاستثمار.

- تعيين العميد طارق الباز للمجمعات التعليمية.

- تعيين نيفين بدر مدير عام لتكنولوجيا التعليم.

- تعيين الدكتورة همت أبوكيلة وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- تعيين صابر زيان وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا.

- تعيين عمرو شحاتة استشاري بالإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بوزارة التربية والتعليم.

- تصعيد الدكتور أشرف العربي من مدير عام إدارة شبين الكوم إلى وكيل مديرية التربيه والتعليم بالدقهلية.

تغييرات مديري ووكلاء المديريات التعليمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في ضوء الحرص على الاستعانة بالأفراد ذو الكفاءات الجيدة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية، قد أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار وزاري بحركة التغييرات الموسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:

- تعيين سماح محمد إبراهيم عبد الله مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

- تعيين الدكتور عربي أبو زيد أحمد بدوي مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

- تعيين يوسف فؤاد يوسف عبد الحميد الديب مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

- تعيين ناصر حسن محمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

- تعيين علاء فريج جودة سيد أحمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

- تعيين محمد صلاح محمد أحمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

- تعيين مصطفى عبده طه محمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

- تعيين شريف محمد فتحي علي مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

- تعيين ياسر محمود محمد عمارة مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

- تعيين محمد رمضان غريب عطية مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

- تعيين طاهر السيد عبد العال أحمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

- تعيين أيمن أحمد موسى علي مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

- تعيين ياسر محمود محمد محمود مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

- تعيين سعيد محمود عطية محمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

- تعيين الدكتور خالد خلف قبيصي عثمان مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

- تعيين أمل علي عبد العاطي الهواري مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

- تعيين علي عبد السلام رجب محمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

- تعيين محمد إبراهيم الدسوقي عبد المجيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

- تعيين محمد السيد محمد عبد الله مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

- تعيين هاني عنتر سيد إبراهيم مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.

- تعيين محمد فؤاد محمد عبد الهادي الرشيدي مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

- تعيين نادية فتحي عباس أحمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

- تعيين سيد عبد العزيز عطية على عيسى مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.

- تعيين حمزة أمين رضوان محمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

- تعيين محمود جابر محمود بدوي مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.

- تعيين صفوت جارح عبد العظيم عمر مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

- تعيين هشام منير مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.