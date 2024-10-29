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تداول 73 ألف طن بضائع و896 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 73 ألف طن بضائع و896 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 73 ألف طن بضائع و896 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً -  أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (13) سفينة، وتم تداول (73000) طن بضائع و(896) شاحنة و(90) سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات (8500) طن بضائع و(357) شاحنة و(59) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (64500) طن بضائع و(539) شاحنة و(31) سيارة.
  يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينة XIN HAI TONG 55  بينما تغادر السفينة INCE KASTAMONU علي متنها 54000 طن فوسفات تصدير الي الصين ومغادرة السفينتين دليلة وامل  ، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين دليلة وامل  وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و365 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة  . كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة  تراست علي متنها 4000 طن ردة  قادمة من اليمن  .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1075 راكبا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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