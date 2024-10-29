كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

بعد تسجيل أكبر هبوط أمس، استقرار أسعار النفط اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد تسجيل أكبر هبوط أمس، استقرار أسعار النفط اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

بعد تسجيل أكبر هبوط أمس، استقرار أسعار النفط اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:26 صباحاً - الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 10:10 ص 10/29/2024 10:10:55 AM

النفط
النفط
ads

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أكبر هبوط لها  أمس الإثنين، وذلك مع تركيز السوق على احتمال تخفيف الصراع في الشرق الأوسط والبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة.
وبلغ سعر خام برنت نحو 72 دولارا للبرميل بعد هبوطه 6.1% في الجلسة السابقة، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 68 دولارا، وفق بلومبرج.


وأشارت إسرائيل إلى أنها منفتحة على هدنة قصيرة في غزة مقابل إطلاق سراح عدد صغير من الرهائن، في أعقاب ضربة انتقامية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي نجت من البنية التحتية النفطية للدولة العضو في منظمة أوبك.
من المتوقع أن تقدم مجموعة من البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنمو والتوظيف، أدلة على مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يتبعه بنك

 الاحتياطي الفيدرالي


وأدت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى تفكيك علاوة الحرب على النفط وإعادة تسليط الضوء على الأساسيات الضعيفة ولا سيما ضعف نمو الطلب الصيني والإمدادات الوفيرة.
يتجه السوق إلى فترة حاسمة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتخطط أوبك  لبدء تقليص تخفيضات الإنتاج الطوعية اعتبارًا من ديسمبر.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة بيبرستون المحدودة في ملبورن: “مع احتمالات استبعاد المنشآت النفطية الإيرانية من الخطط العسكرية الإسرائيلية، فإن توازنات العرض والطلب أصبحت أكثر تأثيرًا مرة أخرى كمحرك للأسعار في الأمد القريب“.
وفي إشارة إلى تلاشي خطر الحرب تقلصت بشكل حاد قيمة خيارات الشراء الصاعدة للنفط مقارنة بخيارات البيع المعاكسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق