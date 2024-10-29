بعد تسجيل أكبر هبوط أمس، استقرار أسعار النفط اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:26 صباحاً - الثلاثاء 29/أكتوبر/2024 - 10:10 ص 10/29/2024 10:10:55 AM

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أكبر هبوط لها أمس الإثنين، وذلك مع تركيز السوق على احتمال تخفيف الصراع في الشرق الأوسط والبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة.

وبلغ سعر خام برنت نحو 72 دولارا للبرميل بعد هبوطه 6.1% في الجلسة السابقة، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 68 دولارا، وفق بلومبرج.



وأشارت إسرائيل إلى أنها منفتحة على هدنة قصيرة في غزة مقابل إطلاق سراح عدد صغير من الرهائن، في أعقاب ضربة انتقامية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي نجت من البنية التحتية النفطية للدولة العضو في منظمة أوبك.

من المتوقع أن تقدم مجموعة من البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنمو والتوظيف، أدلة على مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يتبعه بنك

الاحتياطي الفيدرالي



وأدت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى تفكيك علاوة الحرب على النفط وإعادة تسليط الضوء على الأساسيات الضعيفة ولا سيما ضعف نمو الطلب الصيني والإمدادات الوفيرة.

يتجه السوق إلى فترة حاسمة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتخطط أوبك لبدء تقليص تخفيضات الإنتاج الطوعية اعتبارًا من ديسمبر.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة بيبرستون المحدودة في ملبورن: “مع احتمالات استبعاد المنشآت النفطية الإيرانية من الخطط العسكرية الإسرائيلية، فإن توازنات العرض والطلب أصبحت أكثر تأثيرًا مرة أخرى كمحرك للأسعار في الأمد القريب“.

وفي إشارة إلى تلاشي خطر الحرب تقلصت بشكل حاد قيمة خيارات الشراء الصاعدة للنفط مقارنة بخيارات البيع المعاكسة.

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