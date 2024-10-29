الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي منازل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي منازل.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب الراغبين بأداء امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي منازل.

امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي منازل

أرسلت مديريات التربية والتعليم، خطابًا بالأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لأداء امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي بنظام المدارس.

أوراق التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي منازل

- شهادة ميلاد الطالب.

- 2 صورة حديثة للطالب مقاس 4*6.

- طلب التقدم لأداء الامتحانات.

- طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات.

- بيان نجاح في نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.

- إقرار من الطالب وولي أمره بأنه غير مقيد في أي مدرسة إعدادية عامة «رسمية - خاصة».

- أو شهادة محو الأمية أو امتحان المعادلة للصف السادس الابتدائي أو بيان نجاح من الحاصلين على الابتدائية الأزهرية أو مستخرج رسمي منه.

- بيانات الرسوب للطلاب المستنفذين مرات الرسوب في أي من الصفين المتقدم للامتحان فيهما.

- بيان نجاح من الصف الأول الإعدادي للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات العام الحالي للصف الثاني الإعدادي.

- إقرار من الطالب وولي الأمر بأن الطالب لم يسبق له أداء امتحان مماثل في العام نفسه في أي مدرسة أخرى.

- لطلاب الأزهر، يتم إحضار خطاب من المعهد الأزهري أو المنطقة الأزهرية، للتقدم بأداء الامتحانات بنظام المنازل.

موعد فتح باب تلقي طلبات التقدم للامتحانات بنظام المنازل

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات التقديم لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي 2024-2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي، بنظام المنازل، بداية من شهر نوفمبر المقبل 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ومن المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية، في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2024-2025، بداية من شهر يناير المقبل، وذلك طبقًا للمواعيد المعلنة في خريطة العام الدراسي الحالي.