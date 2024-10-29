مديريات التعليم تشدد على تفعيل الغياب ومحاسبة المتغيبين عن الدراسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - تفعيل الغياب والحضور في المدارس.. وجهت مديريات التربية والتعليم خطابًا للمدارس، بشأن أهمية تفعيل الغياب والحضور يوميًا، ومحاسبة الطلاب المتخطيين نسبة الغياب القانونية المقررة عليهم.

محاسبة الطلاب المتخطين نسبة الغياب المقررة

وشددت المديريات التعليمية، بضرورة وإخطار أولياء أمور الطلاب الذين تجاوزا نسبة الغياب المقررة قانونًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعودة الطلاب إلى المدارس وانتظام حضورهم.

إرسال إنذار للطالب المتخطي نسبة الغياب

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الطالب الذي تجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا، يتم إرسال إنذار له، وفي حالة عدم الاستجابة والحضور في المدارس والانتظام بالمواعيد، يتم إرسال إنذار آخر بفصله عن المدارس.

إعادة قيد

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه يتم منح الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المقررة عليهم، وتم إرسال لهم إذار بالفصل، وتم فصلهم، فرصة واحدة لحق إعادة القيد للرجوع للمدرسة مرة آخرى،

نسب الغياب المقررة قانونًا

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب الحضور للطلاب في المدارس 85% من أيام الدراسة الفعلية للطلاب، ومن يقل عن النسبة المحددة، يتم فصله عن المدرسة، عقب إرسال إنذار له.

خصم درجات الحضور والمواظبة

وتابعت الوزارة أنه يتم خصم درجات الحضور والمواظبة من الطلاب الذين يتخطوا نسبة الغياب المقررة بدون عذر، ويتم تخفيض درجات أعمال السنة للمتغيبين، مما يؤدي إلى عدم حصولهم على الدرجات النهائية.

تطبيق الغياب الإلكتروني منذ الأسبوع الأول من الدراسة

وأكدت وزارة التعليم على أهمية وضرورة تفعيل الغياب والحضور للطلاب، من أول يوم في الدراسة، مشددة على المدارس بضرورة تحقيق الانضباط بالدراسة، محاسبة الطلاب المتغيبين.

انطلاق الدراسة بالعام الجديد

والجدير بالذكر أن الدراسة بالعام الدراسي الحالي 2024-2025، بدأت من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الماضي، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول للطلاب حتى منتصف شهر يناير المقبل.