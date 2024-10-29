رئيس الوزراء يتابع خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:51 صباحاً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومحمد الطاهر رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس محمد أنور هلال المدير التنفيذي لشركة التعمير والتطوير العقاري "تورك"، وتامر ناصر رئيس شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والمهندس أمين سراج رئيس شركة فوندرز، وأمجد حسانين رئيس شركة التعمير والإسكان.

وعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، موقف الخطط التسويقية للوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تم إسناده من مشروعات للعديد من شركات التسويق العقاري، بكل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن: العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وغيرها.

وتناول الوزير، بشكل مفصل موقف تسويق المشروعات المسندة حديثاً للشركات، ففيما يتعلق بالمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار المهندس شريف الشربيني إلى الموقف الخاص بمشروع الفيلات بحي R5، الذي يضم 459 فيلا، موضحاً ما تم اتخاذه من إجراءات لوضع خطة ترويجية لهذا المشروع والبدء في بيع هذه الوحدات، لافتا كذلك إلى موقف الوحدات بمشروع العمارات بحي R5، الذي يضم نحو 23.2 ألف وحدة، مشيراً إلى أن المبيعات المتحققة من هذا المشروع حتى أكتوبر 2024 وصلت إلى نحو 6.3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بموقف مشروع الإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة، نوه المهندس شريف الشربيني بأن هذا المشروع يضم 5208 وحدات سكينة، وسيتم البدء فى تسويقه على الفور.

وتطرق الوزير إلى الموقف الخاص بمشروع الإسكان الفاخر بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يضم 2040 وحدة، لافتا إلى أنه تم طرح وحجز المرحلة الأولى منه بالكامل بعدد 600 وحدة سكنية، مشيراً كذلك إلى موقف مشروع "Bliss gates" الشيخ زايد، الذي يضم 664 وحدة سكنية، وهو أحد المشروعات المطروحة.

وعن مدينة العلمين الجديدة، ذكر الوزير أنها تضم العديد من المشروعات، منها مشروع أبراج LD00، الذي يضم 1037 وحدة، وكذا مشروع الحي اللاتيني الذي يضم 4543 وحدة سكنية، وحقق كلاهما مبيعات جيدة، مشيرا إلى أنه تم البدء في تسليم العديد من الحاجزين تباعا في عدة مشروعات بالمدينة.

كما تناول وزير الإسكان موقف المبيعات بمشروع صواري بالإسكندرية، الذي يضم 3377 وحدة سكنية، الذي تم بيعه بالكامل، ومشروع مارينا M8 الذي يضم 917 وحدة، ومشروع مارينا M9 الذي يضم 1183 وحدة، فضلا ًعن وحدات بمشروع الفسطاط بعدد 1941 وحدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات التطوير الخاصة بعدة مشروعات، منها مشروع جنة زايد 77، والذي يشمل تطوير مساحة 23 فدانا بنظام المشاركة، وكذا تنفيذ 86 عمارة، مع استحداث قطعة أرض بنشاط مدرسة، ومشروع شراكة وتطوير في توسعات زايد، بمساحة 22 فدانا، يتضمن تنفيذ فيلات توين وتاون هاوس، وناد، فضلا عن استعراض الموقف الخاص ببيع الوحدات بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة ماسبيرو.

وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن هناك اقبالا كبيرا على شراء الوحدات السكنية المنفذة من جانب الوزارة، والمطروحة في كل من مدينة العلمين الجديدة، ومشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، من غير المصريين، حيث اشترى الوحدات عدد كبير من مواطني دول الخليج.