الجيزة تكثف الرقابة على مراكز الشباب بمنشأة القناطر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:04 صباحاً - قامت لجنة المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بجولة تفقدية شاملة لمراكز شباب "أبو غالب، محطة أبو غالب، الحاجر، القطا" التابعة لإدارة شباب منشأة القناطر.

وتهدف هذه الجولة إلى التأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة الشبابية، والاطمئنان على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذه المراكز.

وشملت الجولة تفقدًا دقيقًا للمرافق، والتأكد من توافر كافة إجراءات السلامة والأمن، مثل تركيب الكاميرات وطفايات الحريق وسلامة الأسلاك الكهربائية. كما تم فحص السجلات الإدارية والمالية للتأكد من دقة البيانات وشفافيتها.

وتهدف هذه الزيارات الدورية إلى التأكد من تقديم خدمات شبابية عالية الجودة تلبي احتياجات الشباب، ورصد نقاط القوة والضعف واقتراح الحلول المناسبة لتحسين الأداء، والتأكد من شفافية الإجراءات المالية والإدارية، والتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في المراكز الشبابية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على أهمية هذه الزيارات في متابعة أداء المراكز الشبابية وضمان تقديم خدمات شبابية متميزة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة بضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الشبابية الإيجابية.

كما تم تشكيل لجنة متابعة برئاسة أحمد شرف مدير إدارة الاستراتيجية، وعضوية كبار المسؤولين في المديرية، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة وتقييم الأداء.

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