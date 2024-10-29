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استعدوا للبرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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استعدوا للبرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

استعدوا للبرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:00 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، محذرة من انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، منوهة على المواطنين ارتداء الملابس الخريفية.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

الطقس

الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية، توقعت الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات، ونشاط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في مصر

وحذرت الأرصاد، من حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة 1 نوفمبر 2024.

الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر قال خبراء الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 27 18
العاصمة الإدارية 28 17
6 أكتوبر 28 16
بنها 27 17
دمنهور 27 18
وادي النطرون 27 18
كفر الشيخ 26 17
المنصورة 27 17
الزقازيق 28 17
شبين الكوم 27 16
طنطا 27 17
دمياط 26 21
بورسعيد 26 23
الإسماعيلية 28 16
السويس 29 18
العريش 25 16
رفح 25 15
رأس سدر 30 17
نخل 26 10
كاترين 24 08
الطور 27 17
طابا 25 16
شرم الشيخ 31 23
الإسكندرية 25 19
العلمين 26 19
مطروح 24 20
السلوم 24 19
سيوة 26 15
رأس غارب 32 22
الغردقة 32 21
سفاجا 32 21
مرسى علم 31 22
شلاتين 31 21
حلايب 30 21
أبو رماد 30 21
رأس حدربة 30 21
الفيوم 28 16
بني سويف 28 16
المنيا 28 15
أسيوط 29 14
سوهاج 31 15
قنا 33 15
الأقصر 34 16
أسوان 34 17
الوادي الجديد 31 16
أبو سمبل 32 16

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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