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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:31 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة  اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

 

القاهرة: الصغرى   18 والعظمى 27

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 28

بنها: الصغرى 17 والعظمى  27

الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 26

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 15   والعظمى 26

كاترين الصغرى 08 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 26

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى  28

السويس: الصغرى 18 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 21 والعظمى 32

الفيوم: الصغرى 16  والعظمى 28

بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 28

المنيا: الصغرى 15 والعظمى 28

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 29

سوهاج الصغرى  15 والعظمى 31

الأقصر الصغرى 16  والعظمى 34

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 34

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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