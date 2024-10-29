اليوم، مؤتمر لتوفيق أوضاع تسجيل المكملات الغذائية بين هيئتى الدواء والغذاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:58 صباحاً - يعقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإطلاق آلية التعاون المشتركة بين الهيئتين لتوفيق أوضاع المستحضرات ونقل تسجيلها بين الهيئتين وفقًا لتركيز المواد الفعالة.

مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الصحة العامة بمدغشقر في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية



كانت وقعت هيئة الدواء المصرية، مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الصحة العامة بمدغشقر في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ لتكون إحدى المحطات الهامة على طريق جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة... وقع المذكرة الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور Randriamanantany Zely Arivelo وزير الصحة العامة بمدغشقر.



بموجب تلك المذكرة وإطارها التنفيذي يعتزم الجانب الملاجشي الاعتماد المرجعي وفقا للقواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، على القرارات التنظيمية الصادرة عن الجانب المصري ممثلًا بهيئة الدواء المصرية، مما ييسر الطريق أمام تسجيل الدواء المصري بالسوق الملاجشية، ويعزز من فرص نفاذه بالسوق الأفريقية، هذا بالإضافة إلى شروع الجانبين في تنفيذ عدد من أنشطة بناء القدرات والدورات التدريبية الافتراضية أو الحضورية.



وعلى هامش الفعالية، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة على أهمية تلك المذكرة المُوقعة مع وزارة الصحة العامة بمدغشقر، حيث تمثل رؤية مشتركة والتزام نحو تعزيز صحة المواطنين بالقارة الأفريقية، كما أعرب عن أمله في أن تمثل المذكرة أساسًا متينا للتعاون المشترك والمستمر في صالح البلدين.



فيما أعرب وزير الصحة الملاجشي عن سعادته بهذا التعاون المنفتح على أفاق واسعة من الشراكات الإستراتيجية بالمجال الدوائي استنادًا إلى القدرات الصناعية الدوائية الضخمة التي تمتلكها مصر، مما يجعلها قادرة على تلبية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطن الملاجشي. كما أكد تطلعه إلى مزيد من الشراكات بين الجانبين بمجالات شتى.







يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع الجهات المناظرة حول العالم، تأكيدًا على موقع هيئة الدواء المصرية الريادي بالخريطة الرقابية بالقارة والمنطقة، ودعما للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المنتجات الطبية المصرية بالأسواق العالمية من خلال الاعتماد المرجعي على القرارات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، وكذلك تعزيز سبل التعاون في مجال الدواء مع الدول الأفريقية الشقيقة، وزيادة فرص الاستثمار بمصر، ودعم التصدير، والوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية الخاصة بالصناعة والرقابة الدوائية؛ حرصا على مواكبة التطورات العالمية في صناعة الدواء.

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