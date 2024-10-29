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احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر - أخبار كلمتك

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احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر - أخبار كلمتك

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:53 صباحاً - قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية وترشيد الاستهلاك أثناء استخدام الديب فريزر.
 

نصائح الترشيد في فاتورة الكهرباء

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:


- ترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبًا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

- تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة اشتراطات لنقل ملكية عدادات الكهرباء من شخص إلى آخر.
 

خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء

وتضمنت الاشتراطات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كالتالي:
1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.
3- في حال عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.
4-إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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