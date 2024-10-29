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خطوات استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

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خطوات استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

خطوات استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 06:37 صباحاً - أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف ومن خريجي المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف. 
علمًا بأن الاختبار سيكون في ما يلي:

 

تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين 

1. حفظ ربع القرآن الكريم من سورة يس إلى سورة الناس مع إجادة التلاوة.
2. كتاب البيان على المنتخب تفسير أجزاء (28- 29-30). 
3. كتاب (دراسات في علوم القرآن الكريم).
4. كتاب (دراسات في علوم الحديث).
5. شرح الأربعين النووية.


6. فقه العبادات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.
7. كتاب (في رحاب السيرة النبوية).
8. كتاب (أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين).
ويمكن تحميل الكتب السابقة من خلال هذا الرابط 

علمًا بأن اجتياز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا يعدُّ شرطًا من شروط المسابقة.
وعلى الراغبين فى التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على هذا الرابط 
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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