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اليوم، إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

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اليوم، إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:13 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٤ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٩ و٣٠ أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية  نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

 

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 139 مليون و340 ألفًا و897 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وفي إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و835 ألفًا و453 خدمة، مضيفًا أنه وفقًا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة» قدمت 644 ألفًا و25 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت 397 ألفًا و168 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 99 ألفًا و626 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 50 ألفًا و606 خدمات، بالإضافة لتقديم 90 ألفًا و784 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفًا و248 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 127 ألفًا و370 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 230 ألفًا و895 خدمة.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و465 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 26 ألفًا و137 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و207 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 42 ألفًا و442 خدمات.

وأضاف «عبد الغفار» أن حملة 100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ76 ألفًا و480 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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