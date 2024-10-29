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أول تعليق من مدير الإدارة العامة لشؤون المديريات بالتعليم بعد توليه المنصب - أخبار كلمتك

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أول تعليق من مدير الإدارة العامة لشؤون المديريات بالتعليم بعد توليه المنصب - أخبار كلمتك

أول تعليق من مدير الإدارة العامة لشؤون المديريات بالتعليم بعد توليه المنصب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:00 صباحاً - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات جديدة في قيادات وزارة التربية والتعليم.

 

حركة تغييرات جديدة في قيادات وزارة التربية والتعليم

وجاء من ضمن حركة التغييرات تولى  ناصر شعبان، المدير السابق لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، منصب مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة بالإدارة المركزية لشؤون المديريات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة عام.

وجاء أول تعليق من ناصر شعبان مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة بالإدارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منشور له عبر صفحته علي الفيس بوك: ربما لا تسعفني الكلمات فى قول كلمة  الحق فيكم فأنتم  نعمة السند وانتم خيرة الخيرة ولولا جهودكم لما تمكنا من مواصلة النجاح فشكرًا لكم ملء الأرض حبا وكرما فانتم نعم المخلصون الذين حملوا أمانة العمل  في أعناقهم وحرصوا على تقديم كل ما هو رائع ومفيد على حساب أنفسهم تطوعًا لخدمة الوطن.


وتابع: فالعمل ليس تكليف ولا منصب للمفاخرة بل هو أمانة حملت فى اعناقكم وقد اثبتم انكم قدر المسؤولية والأمانة ورغم ان جميع كلمات الشكر لا توفيكم ولو جزء بسيط من حقكم تقديرًا لعطائكم خلال رحلة عطائي ٧٧٠ يوم عمل داخل محافظة عريقة كمحافظة الدقهلية فكل الشكر والتقدير والامتنان والحب لكم فأنتم شركاء النجاح، واليوم أقدم لكل جزيل الشكر والامتنان والحب على عطائكم ومثابرتكم معى وقت شدتي عليكم وكنتم خير رجال تفانيتم من أجلي ومن أجل الوطن ورفعته وعلوه وسيظل عطاءكم نقطة مضيئة في سماء الدقهلية وبصمة محفورة وأنتم من سيحمل شعلة الحماس والإخلاص فشكرًا لكم".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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