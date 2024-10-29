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استشاري تطوير مشروع الأورمان يكشف حقيقة قطع الأشجار النادرة بالحديقة - أخبار كلمتك

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استشاري تطوير مشروع الأورمان يكشف حقيقة قطع الأشجار النادرة بالحديقة - أخبار كلمتك

استشاري تطوير مشروع الأورمان يكشف حقيقة قطع الأشجار النادرة بالحديقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:40 صباحاً - حديقة الأورمان، كشف بدرو سوتو خبير النباتات والمسطحات الزراعية والاستشاري لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، حقيقة الأشجار النادرة بحديقة الأورمان.


هل يتم قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان؟

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "نحن لا نقطع الأشجار ونعلم القيمة التي تمثلها تلك الأشجار للمصريين وجزء من عملنا الاعتناء بتلك الأشجار، وقمنا بعملية تكويد للأشجار من 4000 الي 5000 سنة".

 

 

وأضاف: "كل الأشجار يتم حفظها والاعتناء بها والتقنية التي نعتمدها تجديد ورفع كفاءة الحدائق والحفاظ على الأشجار، وكل ما نقوم به بعيدًا عن تدمير الأشجار ونعمل على الحفاظ على الشكل الجمالي للحديقة".


شكل جمالي بحديقة الأورمان

وتابع: "ما نقوم به من حفر في حديقة الأورمان يستهدف عمل شكل جمالي دائري حول الأشجار ونرفع الأشجار ونضعها في المكان الأفضل".

 

وأكد: "نحافظ على كل أشجار الحديقة ونقوم بتهذيب فروع الاشجار ونغير موضع بعض الأشجار مع كامل الحرص على الجذور ولا يتم إزالة أو محو أي أشجار".

إزالة الأشجار الميتة بحديقة الأورمان

واختتم: "كانت هناك الكثير من الأشجار الميتة أو الهالكة قمنا بإزالتها حتى لا تتضرر الأشجار الأخرى وهناك أشجار تم إعادة وضعها في الحديقة، والغرض من الحفائر أنظمة ري حديثة لكل الأشجار".


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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