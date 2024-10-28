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كلمتك تكشف في عددها الجديد، أسرار وسيناريوهات مراجعة الاتفاق بين الحكومة و«النقد الدولى» - أخبار كلمتك

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كلمتك تكشف في عددها الجديد، أسرار وسيناريوهات مراجعة الاتفاق بين الحكومة و«النقد الدولى» - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف في عددها الجديد، أسرار وسيناريوهات مراجعة الاتفاق بين الحكومة و«النقد الدولى» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:47 مساءً - الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 10:33 م 10/28/2024 10:33:46 PM

العدد الجديد من كلمتك
العدد الجديد من كلمتك
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 تكشف كلمتك في عددها الجديد عن أسرار وسيناريوهات مراجعة الاتفاق  بين الحكومة وصندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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