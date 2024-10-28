محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين وتزيل مئات الإشغالات بمنطقة الهرم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:31 مساءً - قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع سليم ومنطقة ١٦ عمارة واللبيني فيصل وخلف موقف ٢٨.

وجاء ذلك انطلاقا من تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

و اسفرت الحملات عن رفع ٧٠٠ حالة اشغال للطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وعربات مأكولات وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع الي جانب ازالة التندات والبروز والاعلانات المخالفة والحواجز الحديدية وذلك بمتابعه من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق.

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