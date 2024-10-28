إخماد حريق مخزن كراسي بقرية أبو صير في البدرشين وإصابة 3 أشخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:31 مساءً - تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل اندلع منذ قليل في مخزن للكراسي يقع أسفل منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية أبو صير بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وانتقلت على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحادث، وبذلت جهودًا مضنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وعلى الرغم من شدة الحريق، إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتوائه ومنع وقوع خسائر أكبر.

وأوضحت مصادر أنه لم يتضح بعد السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق، حيث تجري التحقيقات حاليًا لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأسفر الحريق عن تلفيات كبيرة في المخزن ومحتوياته من الكراسي، كما لحقت أضرار جزئية بالطابق الأرضي من المنزل المجاور، بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلي المستشفى.

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