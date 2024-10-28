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مصادر: ماس كهربائي وراء حريق مخزن كراسي بأبو صير في البدرشين - أخبار كلمتك

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مصادر: ماس كهربائي وراء حريق مخزن كراسي بأبو صير في البدرشين - أخبار كلمتك

مصادر: ماس كهربائي وراء حريق مخزن كراسي بأبو صير في البدرشين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:14 مساءً - اندلع، منذ قليل، حريق ضخم في مخزن للكراسي أسفل منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية أبو صير بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبدأت في عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه لمنع امتداده إلى المباني المجاورة.

و أشارت مصادر أولية إلى أن ماسًا كهربائيًا قد يكون السبب وراء اندلاع النيران.

و لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أي إصابات بشرية، ولكن الحريق تسبب في أضرار مادية كبيرة بالمخزن ومحتوياته، كما لحقت أضرار جزئية بالطابق الأرضي من المنزل.

وتعمل قوات الحماية المدنية بكل جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وقد تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

وتجري الأجهزة الأمنية المعنية تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب الحريق وتحديد المسؤولين عنه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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