مركز التدريب القضائي يفتتح دورة للتدريب على منظومة التحول الرقمي لأعضاء النيابة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:07 مساءً - عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، اليوم الاثنين الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ دورة للتدريب على منظومة التحول الرقمي وإدارة القضايا لأعضاء النيابة الإدارية ممن تضمنتهم الحركة القضائية الأخيرة وانتقلوا للعمل بالنيابات التي جرى ميكنة دورة العمل بها ضمن خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي.

شارك في هذه الدورة على مدار يومين ١٧ عضواً من أعضاء النيابة الإدارية.

استهلت فعَّاليات الافتتاح بكلمة للمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والتي نقل فيها تحيات المستشار رئيس الهيئة للحضور، وأكد على أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتوجيهاته بضرورة الحرص على تدريب أعضاء النيابة على منظومة التحول الرقمي وبرامج إدارة القضايا، والاهتمام بدعم قدراتهم في هذا المجال. وأن البرنامج التدريبي المقرر بهذه الدورة يتضمن شقين: أولهما هو أساسيات الحاسب الآلي، والثاني ينصب على التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وجرى تصميمه خصيصاً للأعضاء الذين جرى نقلهم حديثاً للنيابات المميكنة، بما يمكنهم من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.

أعقب ذلك كلمة للمستشار الدكتور حسان هاشم - عضو مركز التدريب القضائي، وجه فيها الشكر للمستشار رئيس الهيئة، لدعمه المستمر لمركز التدريب القضائي، ولوحدة التحول الرقمي على التعاون و، التنس، يق المستمر مع مركز التدريب القضائي لعقد مثل هذه الدورات التدريبية، والتي تأتي أهميتها البالغة لتواكب عصر التحول الرقمي والثورة المعلوماتية.

ومن المقررأن يشمل البرنامج التدريبي للدورة عددا من المحاضرات على النحو التالي وفقاً للترتيب الزمني:

."أساسيات الحاسب الآلي" للمهندسة هبة عز الدين - بوحدة التحول الرقمي.

."التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية" للمستشارة منار أبا زيد عضو الوحدة.