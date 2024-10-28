نقيب المحامين يكلف ناصر العمري بالإشراف على النادي النهري بالمعادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:51 مساءً - أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتولي ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، الإشراف على نادي المحامين النهري بالمعادي، وجاء نص القرار كالآتي:

قرار نقابة المحامين

بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته واللائحة الداخلية للنقابة، قرر مجلس نقابة المحامين أن يتولى ناصر عبد الحق العمرى عضو مجلس النقابة العامة الإشراف على نادى المحامين بالمعادي.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار من اليوم الإثنين الموافق 28 من أكتوبر الجاري.