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نقيب المحامين يكلف ناصر العمري بالإشراف على النادي النهري بالمعادي - أخبار كلمتك

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نقيب المحامين يكلف ناصر العمري بالإشراف على النادي النهري بالمعادي - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يكلف ناصر العمري بالإشراف على النادي النهري بالمعادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:51 مساءً - أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتولي ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، الإشراف على نادي المحامين النهري بالمعادي، وجاء نص القرار كالآتي:

قرار نقابة المحامين

بعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته واللائحة الداخلية للنقابة، قرر مجلس نقابة المحامين أن يتولى ناصر عبد الحق العمرى عضو مجلس النقابة العامة الإشراف على نادى المحامين بالمعادي.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار من اليوم الإثنين الموافق 28 من أكتوبر الجاري.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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