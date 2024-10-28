التشكيل الكامل للجان مجلس نقابة المحامين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:51 مساءً - اجتمع مجلس النقابة العامة، اليوم الإثنين، الموافق 28/10/2024، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور 26 عضوًا من أعضاء المجلس، وتم تشكيل لجان المجلس، والتي جاءت كالآتي:

لجنة الجدول العام

1ـ محمد عبد الوهاب

2ـ أحمد حسان

3ـ السيد جابر مكي

4ـ سيد حسن

5ـ أحمد أسامة

لجنة القيد الابتدائي

1ـ /إبراهيم فؤاد

2ـ محمد عيسى

3ـ محمود تفاحة

4ـ محمد هيبة

5ـ عمرو الخشاب

لجنة القيد بالاستئناف

1ـ محمد راضي مسعود

2ـ ربيع جمعة الملواني

3ـ ممدوع عبد العال

4ـ حسام سعيد

لجنة القيد بالنقض

1ـ سعيد عبد الخالق

2ـ يحيى التوني

3ـ محمد كركاب

4ـ أبو بكر ضوة

لجنة العلاج

1 ـ محمد فزاع

2 ـ إبراهيم فؤاد

3 ـ محمد عبد الوهاب

4 ـ أحمد أسامة

5 ـ عمرو الخشاب

لجنة المعاشات

1 ـ محمد راضي مسعود

2 ـ ناصر عبد الحق العمري

3 ـ ممدوح عبد العال

4 ـ السيد جابر مكي

لجنة الفكر القانوني

1 ـ ربيع جمعة الملواني

2 ـ محمد راضي مسعود

3 ـ ناصر عبد الحق العمري

4 ـ السيد جابر مكي

لجنة الإدارات القانونية

1 ـ أسامة سالمان

2 ـ أحمد حسان

3 ـ حسام سعيد

لجنة التأديب

1 ـ ناصر عبد الحق العمري

2 ـ ربيع جمعة الملواني

3 ـ محمد عيسى

لجنة المصايف

1 ـ ناصر عبد الحق العمري

2 ـ السيد حسن

3 ـ حسام سعيد

4 ـ محمود تفاحة

5 ـ أحمد أسامة

لجنة الشباب

1 ـ محمد عبد الوهاب

2 ـ محمود تفاحة

3 ـ محمد هيبة

لجنة التطوير والميكنة

1 ـ حسام سعيد

2 ـ محمد هيبة

3 ـ محمود تفاحة

لجنة متابعة التشريعات

1 ـ ربيع جمعة الملواني

2 ـ ناصر عبد الحق العمري

3 ـ محمد عيسى

لجنة الإسكان

1- أحمد حسان

2 ـ ناصر عبد الحق العمري

3 ـ إبراهيم فؤاد

4 ـ السيد حسن

5 ـ محمد عيسى

لجنة متابعة تنفيذ الأحكام

1 ـ محمد راضي مسعود

2 ـ ناصر عبد الحق العمري

3 ـ ربيع جمعة الملواني

4 ـ إبراهيم فؤاد

5 ـ محمد عيسى

واتفق المجلس على إرجاء تشكيل باقي اللجان إلى وقت لاحق.