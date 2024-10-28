أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع مسلسل إش إش يعلنون عن انتهائهم من الموسيقى التصويرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع مسلسل إش إش يعلنون عن انتهائهم من الموسيقى التصويرية - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

السيسي: مستمرون في الدفع باتجاه التهدئة ووقف الحرب على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي: مستمرون في الدفع باتجاه التهدئة ووقف الحرب على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

السيسي: مستمرون في الدفع باتجاه التهدئة ووقف الحرب على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 08:10 م 10/28/2024 8:10:56 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي "ديك شوف" تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ضوء حرص الدولتين على دعم الشراكة الاقتصادية وفرص الاستثمار المتبادل، لاسيما في مجالات الزراعة، وإدارة المياه، والصناعة، بالإضافة إلى التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وأكدا عزمهما مواصلة جهود تطوير التعاون المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن كذلك التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في الشرق الأوسط، حيث تم التوافق على خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخرًا.

 وأوضح الرئيس في هذا الصدد استمرار جهود مصر للدفع في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية ولبنان، منوهًا إلى أهمية تكثيف مساعي المجتمع الدولي، وفي مقدمته القوى الأوروبية المؤثرة، للعمل على وقف التصعيد الجاري، والانخراط في مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي، وتحقيق الأمن المستدام لجميع شعوب المنطقة.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق