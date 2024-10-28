الزراعة: تحالف تطوير حديقة الأورمان ينتهي من تقليم 3000 شجرة بمعدات حديثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن التحالف الوطني القائم بجميع أعمال الصيانة والتجديد بحديقة الأورمان بالجيزة يعمل على قدم وساق للحفاظ على هذا الإرث الأخضر، ويتعامل مع كل شجرة باعتبارها جزءًا أصيلًا من تاريخ الحديقة، ويبذل قصارى الجهد للحفاظ عليها وتحسين حالتها باستخدام أفضل الآليات، والعمل بأسرع وتيرة للانتهاء من تطوير الحديقة لتكون على أعلى المستويات بما يناسب مع أهميتها الكبري.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تحالف التطوير جلب آلات فائقة التطور لتقليم وتهذيب الأشجار للحفاظ عليها، بالإضافة إلى إنشاء مشاتل خاصة للأشجار النادرة للزيادة منها حتى لا تتعرض للانقراض وليس لقصها والتخلص منها.

وأوضح أن جهات التطوير تسلمت نحو 3000 شجرة بالحديقة وقامت بأعمال التقليم على تلك الأشجار للحفظ على حالتها، وتم أيضًا صندقة حوالي 142 شجرة، وذلك للحفاظ عليها حتى الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة.

وأشار "إبراهيم" إلى أن حديقة الأورمان بها حوالي 1200 نوع نبات وأشجار نادرة يتجاوز عمرها أكثر من 100 عام وأن كل ما يتم حاليًا تهذيب وتقليم للأشجار.



وكانت وزارة الزراعة نفت الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قطع الأشجار النادرة في حديقة الاومان بالجيزة، مؤكدة أن مايحدث داخل الحديقة هو فقط أعمال تهذيب وتقليم للأشجار، وليس قطعها.