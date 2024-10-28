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مكافحة الإدمان: فصل 17 سائقا للحافلات المدرسية وإحالتهم للنيابة لثبوت تعاطيهم المخدرات - أخبار كلمتك

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مكافحة الإدمان: فصل 17 سائقا للحافلات المدرسية وإحالتهم للنيابة لثبوت تعاطيهم المخدرات - أخبار كلمتك

مكافحة الإدمان: فصل 17 سائقا للحافلات المدرسية وإحالتهم للنيابة لثبوت تعاطيهم المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي: إنه تم خفض تعاطي المخدرات ما بين سائقي الحافلات المدرسية بوزارة التربية والتعليم لأقل من 1% بينما كانت النسبة 12% في السنوات السابقة.

إحالة 17 سائق للنيابة العامة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: مع بداية العام الدراسي تم إحالة 17 سائق للنيابة العامة وفصلهم بسبب ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة.

كشف المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية

ولفت إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يقوم بالكشف سنويا على أكثر من 17 ألف سائق مدرسة، مشيرًا إلي أن نسبة تعاطي المواد المخدرة بين موظفي الدولة تصل الى 1.5%.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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