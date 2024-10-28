مكافحة الإدمان: فصل 17 سائقا للحافلات المدرسية وإحالتهم للنيابة لثبوت تعاطيهم المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي: إنه تم خفض تعاطي المخدرات ما بين سائقي الحافلات المدرسية بوزارة التربية والتعليم لأقل من 1% بينما كانت النسبة 12% في السنوات السابقة.

إحالة 17 سائق للنيابة العامة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: مع بداية العام الدراسي تم إحالة 17 سائق للنيابة العامة وفصلهم بسبب ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة.

كشف المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية

ولفت إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يقوم بالكشف سنويا على أكثر من 17 ألف سائق مدرسة، مشيرًا إلي أن نسبة تعاطي المواد المخدرة بين موظفي الدولة تصل الى 1.5%.

بالفيديو، جهود صندوق مكافحة الإدمان في الوقاية والعلاج والكشف المبكر عن التعاطي صندوق مكافحة الإدمان ووحدة حماية الطفل ينظمان حملات توعية في الأقصر (صور)

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