«الزراعة» تكشف حقيقة قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة ما تم تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، مؤكدة أن كل ما ينشر بهذا الشأن «لا أساس له من الصحة».

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان مساء اليوم الإثنين، أن جهات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، التي تولت مشروع التطوير منذ يوليو 2023، تلتزم بالحفاظ على التراث النباتي الفريد، وفق المتفق عليه بحماية هذه الأشجار العريقة والأماكن الأثرية بالحديقة، لضمان استمرار هذا التراث البيئي للأجيال القادمة، لافتة إلى أن ما يجرى حاليًا هو عمليات التقليم والعناية بالأشجار كي تبدو في أبهى صورها.

وناشدت الوزارة، المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بضرورة تحري الدقة فيما ينشر، واستقاء المعلومات من مصادرها الأصلية منعا لحدوث بلبلة.