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القوات الجوية المصرية والباكستانية تنفذان التدريب الجوي المشترك «أندوس شيلد 2024 |صور - أخبار كلمتك

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القوات الجوية المصرية والباكستانية تنفذان التدريب الجوي المشترك «أندوس شيلد 2024 |صور - أخبار كلمتك

القوات الجوية المصرية والباكستانية تنفذان التدريب الجوي المشترك «أندوس شيلد 2024 |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والباكستانية التدريب الجوي المشترك (أندوس شيلد 2024) بدولة باكستان بمشاركة القوات الجوية للمملكة العربية السعودية والقوات الجوية التركية، بالإضافة إلى عدد (18) دولة بصفة مراقب.

يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

التدريب الجوي المشترك «أندوس شيلد 2024

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث.

التدريب الجوي المشترك (أندوس شيلد2024) بباكستان

كما تضمن التدريب قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات خلال تنفيذ المهام المكلفين بها، وعكس التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ واحترافية عالية تمكنهم من العمل المشترك تحت مختلف الظروف.

كما يأتي ذلك في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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