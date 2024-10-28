القوات الجوية المصرية والباكستانية تنفذان التدريب الجوي المشترك «أندوس شيلد 2024 |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والباكستانية التدريب الجوي المشترك (أندوس شيلد 2024) بدولة باكستان بمشاركة القوات الجوية للمملكة العربية السعودية والقوات الجوية التركية، بالإضافة إلى عدد (18) دولة بصفة مراقب.

يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث.

كما تضمن التدريب قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات خلال تنفيذ المهام المكلفين بها، وعكس التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ واحترافية عالية تمكنهم من العمل المشترك تحت مختلف الظروف.

كما يأتي ذلك في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية.