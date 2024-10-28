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القوات المسلحة توقع عقد اتفاق مع مجلس الدولة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة توقع عقد اتفاق مع مجلس الدولة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ - أخبار كلمتك

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق مع مجلس الدولة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 06:44 م 10/28/2024 6:44:50 PM

إتفاق لتقديم خدمات
إتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للمجلس
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وقع اللواء أ. ح. هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة، والمستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة، عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للمجلس، كأول جهة قضائية تفتتح العمل بالسحابة القضائية.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعظيم أوجه الاستفادة من "الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة" في تطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في التحول الرقمي.

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خدمات الدعم الفنى لضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات

يهدف الاتفاق إلى توفير جميع خدمات الدعم الفني لضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات، وإستدامة تفعيل جميع التطبيقات ومنظومات العمل  لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة فى إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة وإداراتها، فضلًا عن تمهيد الطريق لتنفيذ التقاضى الإلكترونى عن بُعد وحوكمة العمل الإدارى.

حضر فعاليات التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشارى مجلس الدولة. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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