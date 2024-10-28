نقيب الأطباء: نواجه تعسفا كبيرا في غلق العيادات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء:"خاطبنا رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قرار المحليات الخاص بتحويل العيادات من سكني إلى إداري".

ترخيص العيادات الطبية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":لا يوجد أي ضرورة من تحويل العيادات من سكني إلي إداري خاصة أنها مرخصة وفقا لقانون المنشاَت الصحية المعدل سنة 2004.

محاسبة العيادات تجاريا

ولفت إلى أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هي المعنية بإصدار التراخيص للعيادات الطبية، وهي تحاسب تجاريا فيما يتعلق بعدادات الكهرباء والمياه.

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تعسف ضد العيادات الطبية

وأشار إلي أن تحويل العيادات من سكني إلي إداري منافي للقانون والدستور، موضحًا أن هناك تعسف كبير في التعامل مع قرار تحويل العيادات من سكني إلي إداري، وبعض العيادات تم تشميعها والاخر حصلت على إنذار لمدة أسبوعين لتوفيق أوضاعها والتصالح بدفع ما بين 1000 الي 2500 جنيها على المتر الواحد.

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