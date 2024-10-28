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لانتهاك الضوابط.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لـ «قناة النهار» - أخبار كلمتك

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لانتهاك الضوابط.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لـ «قناة النهار» - أخبار كلمتك

لانتهاك الضوابط.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لـ «قناة النهار» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لـ «قناة النهار»، للتحقيق في الشكاوى التي وصلت للمجلس حول برنامج «شاي بالياسمين» تقديم ياسمين الخطيب، وتحديد المسئولية القانونية للمسئولين بالقناة، وعدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخالفات قبل ظهورها على الشاشة.

وقال المجلس الأعلى للإعلام في بيان له، إن ذلك يأتي بناءً على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى الحلقات، المسيئة للقيم القانونية والأخلاقية والسلوكية، وانتهاك الضوابط التي تحفظ للإعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.

وأكد المجلس أن الحلقة حملت مخالفات جسيمة للأكواد والمعايير الإعلامية مشددًا على ضرورة الالتزام بالأكواد والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض في السمعة الشخصية.

إيقاف ياسمين الخطيب

من جانبه، أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين قرارا بإيقاف ياسمين الخطيب واستدعائها للتحقيق معها.

جاء قرار نقيب الإعلاميين استنادا على مخالفة الخطيب لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

كان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين قد رصد خروقات مهنية في برنامج (شاي بالياسمين ) المذاع على قناة النهار، تقديم ياسمين الخطيب.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى للخطيب فقد تم إيقافها قبل ذلك لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

هذا وشدد نقيب الإعلاميين على الزملاء ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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