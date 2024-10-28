برلماني: «الاكتفاء الذاتي الغذائي» يستوجب غزو الصحراء ودعم الفلاح والتكنولوجيا الزراعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:16 مساءً - قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لن نكون أمام اكتفاء ذاتي من الغذاء وفائض يدر عملة صعبه إلا من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، والتوسع في غزو الصحراء مشروعات عملاقه توشكي وخلافه إلي زيادة الرقعة الزراعية بما يتواءم مع طموحاتنا وما نصبوا إليه في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة طلب المناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، بأن الدولة تلتزم بتوسيع الرقعة الزراعية مراعاة مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا لن يتأتى إلا بتمويل ميسر وبرامج ميسره للفلاح وتطوير المهارات الزراعية ودورات التربية للمزارعين ودعم التكنولوجيا الزراعية وتوفير مدخلات زراعية بجوده عالية و شراء بذور ومبيدات مما يساعد الفلاح علي إنتاجيه أفضل.