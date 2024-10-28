وزير العدل يستقبل السفير البريطاني وممثل الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:38 مساءً - استقبل اليوم الاثنين المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة كلًا من السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية وكرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لهما.

ويأتي ذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وحضر اللقاء مساعدو وزير العدل المختصون.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيوف معبرًا عن اعتزازه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيدًا بدور المكتب والمملكة المتحدة في وضع حجر اساس لوحدة الأدلة الرقمية بالطب الشرعي بما في ذلك إمداد تلك الوحدة بالأجهزة التكنولوجية وتدريب الكوادر المتخصصة لتأهيلهم للتعامل مع أدلة الجرائم الإلكترونية، وكذا إعداد التقارير ذات الصلة.

وأكدت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة حرصها على استمرار التعاون مع وزارة العدل سيما في مجالات دعم بناء القدرات والمهارات الفنية للسيدات والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين من خلال الدورات التدريبية الخاصة بنظم التعليم الإلكتروني في مجالات الجرائم الإلكترونية والتحقيقات المتعلقة بها.

وأشار سفير المملكة المتحدة إلى تبني المملكة تنظيم أنشطة ذلك المشروع ومنها تدريب القضاة المصريين في المملكة على سبل منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتعامل القضاة مع الأدلة الرقمية من حيث مشروعيتها وقبولها وأفضل التجارب والممارسات في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بمشروع وحدة الأدلة الرقمية مؤكدًا على دعم الوزارة لذلك المشروع في مختلف المجالات لمواكبة التطور التكنولوجي لمنظومة العدالة.

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