أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:22 مساءً - نظمت أكاديمية الشرطة " كلية التدريب والتنمية" معهد تدريب ضباط الشرطة، دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكري في مجال الشئون الإدارية وذلك خلال الفترة من 5 - 24/10/2024م.

تلقى المتدربين برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملي الذي يحاكى الواقع المعاصر، وقد ارتكز برنامج الدورة التدريبية على الدمج بين الجانب النظري والعملي لضمان اكتساب المتدربين والمتدربات المهارات والقدرات اللازمة في مجال العمل الأمني.

وقد أعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر وتقدموا بخالص التقدير لما تم مشاهدته من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمني وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني، وقد اختتمت فعاليات الدورة بتكريم الأوائل ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي لكافة الكوادر الأمنية والدولية الصديقة لتحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.