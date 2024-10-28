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أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكري - أخبار كلمتك

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أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكري - أخبار كلمتك

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:22 مساءً - نظمت أكاديمية الشرطة " كلية التدريب والتنمية" معهد تدريب ضباط الشرطة، دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكري في مجال الشئون الإدارية وذلك خلال الفترة من 5 - 24/10/2024م.

تلقى المتدربين برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملي الذي يحاكى الواقع المعاصر، وقد ارتكز برنامج الدورة التدريبية على الدمج بين الجانب النظري والعملي لضمان اكتساب المتدربين والمتدربات المهارات والقدرات اللازمة في مجال العمل الأمني.

وقد أعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر وتقدموا بخالص التقدير لما تم مشاهدته من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمني وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني، وقد اختتمت فعاليات الدورة بتكريم الأوائل ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي لكافة الكوادر الأمنية والدولية الصديقة لتحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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