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«مدبولي» يناقش مع عدد المفكرين السياسيين القضايا المثارة داخليا وخارجيا - أخبار كلمتك

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«مدبولي» يناقش مع عدد المفكرين السياسيين القضايا المثارة داخليا وخارجيا - أخبار كلمتك

«مدبولي» يناقش مع عدد المفكرين السياسيين القضايا المثارة داخليا وخارجيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:06 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدداً من المفكرين السياسيين، لمناقشة القضايا المُثارة على الساحتين الداخلية والخارجية، وذلك بحضور كُلٍ من الدكتور عليّ الدين هلال، المفكر السياسيّ الكبير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مدير برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير محمد توفيق، الكاتب والمفكر السياسيّ، سفير مصر الأسبق لدى واشنطن.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالمُفكرين السياسيين، مُعبراً عن سعادته بعقد مثل تلك اللقاءات التي تشهد طرح مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع إلى نقاشات حول ما يدور من أحداث محليًا واقليميًا وعالميًا، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سبق أن عقد لقاءً موسعًا مع عدد من القامات الفكرية المتميزة، اقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، واجتماعياً، حيث استمع إلى أفكار بنّاءَة خلال ذلك اللقاء تعمل الحكومة على الاستفادة منها.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه أكد خلال اللقاء الموسع السابق أنه سيكون هناك جلسات تخصصية مع عدد من القامات الفكرية في مختلف المجالات، من أجل النقاش والتشاور حول ملفات محددة، والتي تبدأ اليوم، بمناقشة الأوضاع السياسية على المستويين، الخارجي والداخلي، للاستفادة من آراء ومقترحات الحضور حول مُقتضيات هذه المرحلة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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