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انخفاض بقيمة 10 جنيهات.. عضو شعبة المواد الغذائية يكشف أسباب تراجع أسعار البيض - أخبار كلمتك

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انخفاض بقيمة 10 جنيهات.. عضو شعبة المواد الغذائية يكشف أسباب تراجع أسعار البيض - أخبار كلمتك

انخفاض بقيمة 10 جنيهات.. عضو شعبة المواد الغذائية يكشف أسباب تراجع أسعار البيض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك: «إن أسعار البيض شهدت انخفاضات ملحوظة بعد الإعلان عن دخول كميات كبيرة من البيض التركي».

أسعار البيض في الأسواق

وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية اليوم: «أن أسعار البيض انخفضت بقيمة 10 جنيهات في الطبق، حيث تراجعت الأسعار من 175 جنيها إلى 165 جنيها للمستهلك للبيض الأحمر والأبيض».

وتابع: انخفاض البيض البلدي من 165 جنيها إلى 150 جنيها للطبق أي بمعدل 15 جنيها للطبق، رغم أنه من المعتاد أن يكون سعر البيض البلدي أغلي من البيض الأحمر والأبيض بحوالي 10 الي 15 جنيه في الطبق، ومن المتوقع أن تواصل أسعار البيض في الانخفاض خلال المرحلة القليلة المقبلة.

أسعار البيض

وأشار المنوفي إلى أن كميات البيض المستوردة من تركيا والتي سيتم ضخها في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع ستحدث توازنا ملحوظا وستعمل على خفض أسعار البيض محليا.

وطالب رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك بأنه يجب كتابة أسعار وتاريخ الإنتاج على البيض المحلي كما يتم كتابته على البيض المستورد، وذلك حتى يعرف المستهلك السعر وتاريخ الإنتاج والصلاحية وهذا ليس أمرا صعبا.

ولفت المنوفي إلى أن البيض المستورد سيتم طرحه بسعر 150 جنيها للكرتونة كسعر نهائي للمستهلك وبالتالي من المفترض أن يكون سعر البيض المحلي أرخص من المستورد لأنه لا يتم تحميله الشحن وما إلى ذلك.

وأشاد المنوفي بتدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد علي كميات كبيرة من البيض المستورد مما أدى إلى انخفاض سعره، وبالتالي تخفيف العبء على المواطنين وضبط الأسعار.

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بعد قرار وزير التموين.. انخفاض ملحوظ في أسعار البيض بالأسواق

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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