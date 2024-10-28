جهز فلوسك.. آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. ارتفعت معدلات البحث في الأيام الأخيرة، عن آخر موعد لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي التي طرحتها وزارة الإسكان بـ 15 مدينة جديدة، بالإضافة لخطوات حجز الشقق.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك من خلال متابعة السطور التالية:

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وبدأ التقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، عبر موقع مسكن، أمس الأحد 27 أكتوبر 2024، ومن المقرر أن بستمر التقديم حتى يوم 26 ديسمبر 2024، وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي

وتوفر وزارة الإسكان، الوحدات المطروحة على مساحات تبدأ من 100 متر مربع حتى 150 متر مربع، تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وبالنسبة لشروط التقديم التي حددتها وزارة الإسكان، لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي، فجاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم لحجز الشقق عن 21 عام.

- أن يكون الدخل الشهري للمتقدم مناسب للحدود التي وضعتها وزارة الإسكان.

- ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل هو أو أسرته من وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وجاءت الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، كالتالي:

- إيصال سداد مقدم جدية الحجز.

- قيد عائلي مميكن باستثناء الشخص الأعزب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

- إيصال حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو مياه أو غاز».

- شراء كراسة الشروط وملء استمارة الحجز للوحدة السكنية.

- شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.

- طابعة معتمدة ببيان المعاش من التأمينات لـ الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

- التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط هنــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «الاستعلام عن وحدات سكنية».

- اخيتار المشروع السكني المناسب والمحافظة التابع لها.

- كتابة البيانات المطلوبة لإتمام طلب تخصيص الوحدة السكنية.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر نتيجة الطلب بالقبول أو الرفض.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر وزارة الإسكان، أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بـ 15 مدينة جديدة وهما:

- القاهرة الجديدة.

- المنيا الجديدة.

- أكتوبر الجديدة.

- دمياط الجديدة.

- حدائق أكتوبر.

- العلمين الجديدة.

- المنصورة الجديدة

- غرب قنا الجديدة.

- العاشر من رمضان.

- ناصر «غرب أسيوط».

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة بدر.

- مدينة العبور.

- مدينة الشروق.

- مدينة السادات.