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أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024.. اشتكى العديد من طلاب النقل وأولياء أمورهم، من صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024 المنعقد لطلاب صفوف النقل منذ بداية الأسبوع الدراسي الجاري.

صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024

أثارت امتحانات شهر أكتوبر 2024 المنعقد لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي»، جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور، حيث اشكتى العديد منهم من صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024.

صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024

أولياء الأمور والطلاب يستغيثون من صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024

واستغاث العديد من أولياء أمور طلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتدخل لوضع حل لامتحانات شهر أكتوبر 2024، مؤكدين على عدم تكافؤ الفرص.

المدرسين يشتكون من صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024

ولم تقف الشكوى والإغاثة عند طلاب صفوف النقل وأولياء أمورهم فقط، بل شملت المعلمين أيضًان حيث اشكتى العديد من المعلمين بشأن صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024، موضحين أن الامتحان صعب وطويل للغاية.

نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024 غير متكافئة

وأشار العديد من المعلمينن إلى أن تعدد نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل إلى ثلاث نماذج ما هو إلا قرار غير صائب، وتمثل عبء على الطالب والمعلم، ويستغرق كتابتها حصة كاملة.

وأضاف المدرسين أن الطالب ليس لديه وقت كافي لنقل أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 من على السبورة في كراسة التقييمات وحلها، وكل ذلك في حصة واحدة، موضحين أن أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الــ 3 نماذج غير متكافئة.

صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024

التعليم ترد على صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024

ومن جانبه، ردت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى أولياء الأمور بشأن صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل، موضحة أنه تم وضع الامتحانات من جانب المسؤولون على مستوى الإدارات.

شكاوى من صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأشارت المصادر المسئولة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لم تتسلم و تتلقى أي شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب بشأن صعوبة امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية.

انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2024

ويذكر أنه تم بدء عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، أمس الأحد 27 أكتوبر، ويستمر الطلاب في أداء امتحانات شهر أكتوبر 2024 حتى نهاية الأسبوع الحالي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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