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رئيس الوزراء يلتقي زياد بهاء الدين لمناقشة ملفات اقتصادية هامة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يلتقي زياد بهاء الدين لمناقشة ملفات اقتصادية هامة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي زياد بهاء الدين لمناقشة ملفات اقتصادية هامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:49 مساءً -  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور زياد بهاء الدين، المفكر الاقتصادي ووزير التعاون الدولي الأسبق، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية.

وبدأ اللقاء بتأكيد مدبولي على أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء والمفكرين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى ضرورة تبادل الأفكار والرؤى لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. 

وناقش الجانبان مجموعة من المواضيع، منها استراتيجيات دعم القطاع الخاص، وآليات تحسين مناخ الاستثمار، وسبل مواجهة التضخم.

كما تناول الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، بما في ذلك تداعيات الأزمات العالمية على الأسواق المحلية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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