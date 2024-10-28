طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - الطقس في الساعات المقبلة.. كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، محذرة المواطنين من انقلاب الأحوال الجوية التي ستشهدها البلاد في الأيام القادمة.

الطقس في الأيام المقبلة

وتشير توقعات الطقس في الأيام المقبلة، إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مدن ومحافظات شمال البلاد وحتى أقاليم شمال الصعيد.

وتابعت الأرصاد ستشهد البلاد حالة من الطقس المتقلب، وذلك اعتبارًا من الجمعة 1 نوفمبر المقبل، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا على عدد من المحافظات، بالتزامن مع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

طقس الساعات المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد من طقس الساعات المقبلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في فترات الليل خاصة ساعات المتأخرة من الليل عن فترات النهار، لتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية.

وأضافت الأرصاد أن البلاد ستشهد في الساعات المقبلة أجواء غائمة، ليسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي يزداد من الشعور ببرودة الطقس.

حالة الطقس ليلاً

ونوهت الأرصاد على المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، أثناء النزول في الساعات المقبلة، خاصة كبار السن والأطفال لعدم الإصابة بنزلات البرد.

الطقس اليوم

يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وفقًا لتوقعات الأرصاد لـ حالة الطقس.

وكشفت الأرصاد عن الظواهر الجوية اليوم الاثنين، لافتة إلى نشاط رياح تكون معتدلة وتنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها بين 32 وحتى 36 كم/س.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 28 18 العاصمة الإدارية 29 17 6 أكتوبر 29 17 بنها 28 18 دمنهور 27 19 وادي النطرون 28 19 كفر الشيخ 27 18 المنصورة 28 18 الزقازيق 29 18 شبين الكوم 28 17 طنطا 28 17 دمياط 27 21 بورسعيد 27 23 الإسماعيلية 30 17 السويس 30 19 العريش 28 17 رفح 27 16 رأس سدر 30 18 نخل 27 08 كاترين 23 04 الطور 29 17 طابا 27 16 شرم الشيخ 32 23 الإسكندرية 26 20 العلمين 27 19 مطروح 24 19 السلوم 24 19 سيوة 26 15 رأس غارب 32 21 الغردقة 32 20 سفاجا 32 20 مرسى علم 33 22 شلاتين 32 23 حلايب 30 22 أبو رماد 31 23 رأس حدربة 30 23 الفيوم 29 15 بني سويف 30 15 المنيا 30 14 أسيوط 31 14 سوهاج 30 15 قنا 32 15 الأقصر 32 16 أسوان 33 17 الوادي الجديد 31 19 أبو سمبل 32 16