نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024 الصف الرابع الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:34 مساءً - نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024.. تزامنًا مع بدء المديريات التعليمية في عقد الاختبارات الشهرية لطلاب صفوف النقل، يبحث الطلاب عن نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الرابع الابتدائي.

نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024

تسهيلًا على الطلاب وحرصًا على مصلحتهم، تُتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج اختبارية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، يمكن الاستعانة بها للاستعداد لأداء امتحانات شهر أكتوبر 2024.

رابط الحصول على نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024

ويمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصف الرابع الابتدائي، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، أو من خلال زيارة الرابط التالي: رابط نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024.

طريقة الحصول على نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- اختيار المنصات التعليمية.

- اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار الصف الدراسي.

- الضغط على أيقونة نماذج اختبارية.

- تظهر كافة النماذج للمواد الدراسية الخاصة بالمرحلة.

بدء إجراء امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل

ويذكر أنه تم بدء عقد نماذج امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث بما فيهم طلاب الصف الرابع الابتدائي، من أمس الأحد 27 أكتوبر الجاري، ويستمر عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، في المقررات التي درسها الطالب منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات.

موعد عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأكدت الوزارة أنه يتم تخصيص الفترة الثانية لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل، ويتم تحديد إذا كانت نصف فترة أو فترة كاملة من خلال الوزن النبسي لطبيعة المادة، على أن يتم استكمال اليوم الدراسي دون الإخلال بالنظام.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 للشهادة الإعدادية والثانوية العامة

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال معلم المادة داخل الفصل ليس إلا، على أن يتم امتحانات شهر أكتوبر 2024 لكافة صفوف النقل ما عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، حيث يتم عقد اختبار نهائي بنهاية العام الدراسي لتقييمهم.