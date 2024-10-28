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نادية فتحي تتسلم مهام منصب مدير التربية والتعليم بمطروح - أخبار كلمتك

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نادية فتحي تتسلم مهام منصب مدير التربية والتعليم بمطروح - أخبار كلمتك

نادية فتحي تتسلم مهام منصب مدير التربية والتعليم بمطروح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - تتسلم نادية فتحي عباس أحمد، اليوم الإثنين، مهام منصبها الجديد مديرا لمديرية التربية والتعليم بمطروح لمدة عام.

تكليف نادية فتحي مديرا لتعليم مطروح 

جاء ذلك تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بتكليف نادية فتحي عباس أحمد بمنصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

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وكانت مديرة مديرية مطروح قد شغلت منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وقبلها كانت قد شغلت منصب مدير إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية ثم مدير التعليم العام بالإسكندرية قبل توليها منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

 

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وشهدت المسيرة المهنية لنادية فتحي انجازات ملموسة في تعليم الإسكندرية، حيث شهدت مدارس العجمي في عهدها انضباطا كبيرًا. وأثناء توليها منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ساهمت بشكل كبير في انضباط العملية التعليمية في مدارس الإسكندرية وتنفيذ تكليفات الوزارة بتخفيض الكثافات وحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين.

وتعرف نادية فتحي في أوساط المجتمع السكندري بسيدة إسكندرية القوية، بامتلاكها شخصية قوية في الحق لها القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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