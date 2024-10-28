الفنان التركي الشهير بوراك دينيز يزور الأهرامات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الفنان التركي الشهير بوراك دينيز، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر.

زيارة الفنان بوراك دينيز لمصر

وكان في استقباله لدى زيارته لمنطقة الأهرامات الآثرية أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبه في جولة بالمنطقة زار خلالها الهرم الأكبر للملك خوفو من الداخل حتى وصل إلى غرفة الدفن، بالإضافة إلى زيارة المعبد الجنائزي الخاص به وأهرامات الملكات زوجات الملك خوفو.

كما تضمنت الزيارة منطقة تمثال أبو الهول، حيث استمع إلى شرح مفصل عن استطاع المصري القديم من نحت هذا التمثال العظيم.

عظمة الحضارة المصرية القديمة

وأعرب الفنان التركي عن سعادته بالزيارة واصفًا إياها بالحلم الذي تحقق، مشيرًا إلى انبهاره بما شهده وسمعه عن تاريخ المنطقة وعن عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما حرص على تسجيل زيارته بالتقاط الصور التذكارية له بالمنطقة، ومؤكدًا على ورغبته في تكرار الزيارة مرة أخرى.

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