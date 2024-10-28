«النقل» تجدد مناشدتها للمواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - جددت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مناشدتها للمواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية للعبور منها، لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته وزارة النقل اليوم الاثنين أن ذلك يأتي في إطار استكمال حملة سلامتك تهمنا والتي تهدف إلى التوعية إزاء السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وأكد البيان ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لعبور السكك الحديدية، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بالهيئة، للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.