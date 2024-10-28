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الإسكان تعلن طرح 60 وحدة سكنية بالمزاد العلني في مدينة العبور - أخبار كلمتك

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الإسكان تعلن طرح 60 وحدة سكنية بالمزاد العلني في مدينة العبور - أخبار كلمتك

الإسكان تعلن طرح 60 وحدة سكنية بالمزاد العلني في مدينة العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - أعلن صندوق تمويل المساكن، إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بيع بالمزاد العلني على أعلى مقدم لـ60 وحدة سكنية كائنة بامتداد الحى الثاني مدينة العبور - محافظة القليوبية، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٤.

وأوضح صندوق تمويل المساكن، أن ذلك وفقا للشروط الآتية: تعقد جلسة المزاد فى تمام الساعة الـ12 ظهراً بمركز شباب مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتباع كراسة الشروط نظير سداد مبلغ 500 جنيه من بنك التعمير والإسكان فرعي سوق العبور وعباس العقاد، أو من مقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد مبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه تأمين دخول المزاد تسدد نقداً، أو بشيك مصرفى مقبول الدفع بإسم صندوق تمويل المساكن ببنك التعمير والإسكان، فرعي مدينة العبور وعباس العقاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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