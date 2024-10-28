برد وأمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس في شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - الطقس.. تفلصنا أيام قليلة على بداية شهر جديد، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس في شهر نوفمبر، بسبب التلقبات الجوية التي ستشهدها البلاد، من سقوط أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في نوفمبر

توقعت الأرصاد الجوية، حالة الطقس في شهر نوفمبر، تحول كامل لحالة الطقس مع اقتراب بداية شهر نوفمبر القادم، لافتة إلى انخفاض درجات حرارة بشكل ملحوظ، حيث تستقبل المحافظات الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات البرد.

طقس نوفمبر

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الكتلة الباردة ستسيطير على الأجواء، بالإضافة إلى مزيد من انخفاض درجات الحرارة ليلاً وانكسارها نهاراً.

وتابعت أن شهر نوفمبر سيشهد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة في آخره الليل ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة ولأول مرة لتلامس الـ 24 درجة نهارا وتكسر حاجز الـ 15 درجة ليلا.

وحذرت الأرصاد الجوية، من بداية الاحساس الحقيقي ببرودة الطقس فى آواخر الليل أو فى الصباح الباكر وزيادة احتمالية الاصابة بنزلات البرد.

حالة الطقس في الأيام القادمة

وتوقعت أيضًا حالة الطقس في الأيام القادمة، متوقعة نشاط الرياح الشمالية علي البحر المتوسط تبلغ سرعتها من 40 الي 60 كم /س.

وكشفت خرائط الطقس توافر فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الخميس القادم، علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتتوافر فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يوم الجمعة.

طقس الأيام المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحر.

وتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.