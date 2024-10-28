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رابط التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.. والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

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رابط التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.. والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

رابط التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.. والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - رابط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم.. عقب قرار مد فترة التسجيل، يبحث العديد من الطلاب عن رابط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم.

مد فترة التسجيل في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

أعلن الأزهر الشريف، أنه تم مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، وذلك لإتاحة فرصة للطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة.

مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

رابط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، من خلال الدخول على الرابط المفعل والخاص بالمشاركة في المسابقة، مـــن هــنـــــــــــا.

شروط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2024

- يحق الاشتراك في المستويات الأربعة لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية والأروقة والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط.

- يحق الاشتراك في المستوى الأول والثاني والثالث فقط لطلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية.

- يحق الاشتراك في المستويين الأول والثاني لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية.

- لا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد.

- يحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام المقبلة.

- لا يحق للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين في وقت واحد.

مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

التقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم 2024

- طلاب المرحلة الابتدائية.

- طلاب المرحلة الإعدادية.

- طلاب المرحلة الثانوية.

- طلاب الرواق الأزهري بشرط عدم القيد في المعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية.

- طلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بالشروط التاليةك

- عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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