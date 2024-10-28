رابط التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.. والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - رابط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم.. عقب قرار مد فترة التسجيل، يبحث العديد من الطلاب عن رابط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم.

مد فترة التسجيل في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

أعلن الأزهر الشريف، أنه تم مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، وذلك لإتاحة فرصة للطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة.

رابط التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، من خلال الدخول على الرابط المفعل والخاص بالمشاركة في المسابقة، مـــن هــنـــــــــــا.

شروط مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم 2024

- يحق الاشتراك في المستويات الأربعة لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية والأروقة والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط.

- يحق الاشتراك في المستوى الأول والثاني والثالث فقط لطلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية.

- يحق الاشتراك في المستويين الأول والثاني لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية.

- لا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد.

- يحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام المقبلة.

- لا يحق للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين في وقت واحد.

التقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم 2024

- طلاب المرحلة الابتدائية.

- طلاب المرحلة الإعدادية.

- طلاب المرحلة الثانوية.

- طلاب الرواق الأزهري بشرط عدم القيد في المعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية.

- طلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بالشروط التاليةك

- عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا.