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ضبط 17 سائق لحافلات مدرسية يتعاطون المخدرات وإحالتهم للنيابة العامة - أخبار كلمتك

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ضبط 17 سائق لحافلات مدرسية يتعاطون المخدرات وإحالتهم للنيابة العامة - أخبار كلمتك

ضبط 17 سائق لحافلات مدرسية يتعاطون المخدرات وإحالتهم للنيابة العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:54 صباحاً - أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية،حيث تم الكشف على 2608 سائق خلال أول 5 أسابيع من العام الدراسي 2024/ 2025،بالعديد من المحافظات المختلفة،وتبين تعاطى 17 سائق للمواد المخدرة، واتخاذ إجراءات فصلهم من المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.


‎وتستمر تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق وإدارات المرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل للسائقين داخل مقار المدارس.
كما أعلن الصندوق أن المواد المخدرة الأبرز بين الحالات التي ثبت تعاطيها " الحشيش، المورفين، والترامادول، والشابو " وتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن ثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وأنه جاري استمرار تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة بالمدراس على مستوى محافظات الجمهورية.


والجدير بالذكر أن الخط  الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 تتضمن خدماته تلقي شكاوى أولياء أمور الطلاب حول اشتباههم في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة، كما يتم عمل فحوصات كشف المخدرات لكافة سائقي المدارس على مستوى الجمهورية في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارات الداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم لحماية أرواح الطلاب.

 

جدير بالذكر أن من أبرز العلامات التي قد تشير إلى احتمالية تعاطي السائق للمواد المخدرة " احمرار العين، ووجود هلات سوداء تحت العين، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، والحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه، كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وضعف تقدير المسافات.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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