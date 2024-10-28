وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العربية للهندسة والتوزيع جودة التشغيل وكفاءة الأداء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس طارق سعيد العضو المنتدب لدى الشركة العربية للهندسة والتوزيع احدى وكلاء شركة جنرال إليكتريك فيرنوفا الأمريكية.

تحسين معدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء

وخلال اللقاء بحث وزير الكهرباء مع العضو المنتدب لدى الشركة العربية لهندسة والتوزيع آليات العمل المشترك وزيادة التعاون فى تحسين معدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء وكفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية والتوسع فى توليد الكهرباء النظيفة.

تنفيذ خطط الصيانة وتحسين كفاءة التشغيل

واستعرض الدكتور محمود عصمت مجالات التعاون والعمل المشترك فى مختلف القطاعات لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وحمايتها وتأمينها فى ظل التغير المستمر فى الأحمال، وكذلك الدور الفعال فى تنفيذ خطط الصيانة وتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الأداء للتوربينات وتطوير الوحدات لتصل إلى طاقتها التشغيلية القصوى فى أقل توقيت زمنى لمجابهة التغير فى الأحمال وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وعمل الدراسات الخاصة باستقرار الشبكة وتأمين استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية ومجابهة الطوارئ وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى مراكز التحكم واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخرى.

وتطرق الاجتماع إلى استراتيجية الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة وخطة العمل خلال السنوات المقبلة وما يتطلبه ذلك من تدعيم للشبكة فى مناطق محطات التوليد بواسطة الشمس والرياح، وكذلك إعادة التشغيل والاستخدام الأمثل لبعض وحدات التوليد لتحقيق الأهداف المرجوة بخفض تكلفة إنتاج الكيلو وات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والتوسع فى الطاقات المتجددة، ودعم ومساندة القطاع الخاص الذى يقود مجالات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة.

التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها على التوازي مع خطة شاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطة توليد الكهرباء من خلال برامج للصيانة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض استخدام الوقود، مشيرا إلى استمرار العمل على الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية فى ضوء خطة التشغيل، موضحا اهمية العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة ومواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الكهرباء والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

تطوير الشبكة الكهربائية والتحول إلي شبكة ذكية

وأضاف الدكتور محمود عصمت ان الوزارة تعمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وأن هناك انفتاحا على التعاون مع شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص الذى يقود خطة الدولة للاعتماد على الطاقات المتجددة وفقا لمخطط زمني واستراتيجية عمل.

وحضر اللقاء المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.